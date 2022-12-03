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Російська армія зараз демонструє слабкість в усіх відношеннях, - Нуланд

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Україна, Субота 03 грудня 2022 20:52
Російська армія зараз демонструє слабкість в усіх відношеннях, - Нуланд Фото: заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Російська армія зараз демонструє слабкість в усіх відношеннях.

Про це на зустрічі з українськими журналістами заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна.

"Погляньте, що відбувається під Бахмутом. Це виглядає як окопна війна часів Першої світової. Як передбачалося, могутня російська армія бере нових мобілізованих і кидає їх уперед їхніх окопів, назустріч смерті, щодня. Вони роблять це, бо українська лінія оборони тримається настільки сильно ", - сказала Нуланд.

За словами заступника держсекретаря, ця ситуація вплине на позицію країн, які будували свої оборонні системи навколо російських озброєнь, наприклад, Індія - оскільки виявилося, що вони неефективні, крім того, вони не зможуть отримувати від РФ запчастини для купленої техніки, бо всі вони використовуються в Україні.

Нагадаємо, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджит Брінк.

Також Нуланд заявила, що Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів.

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