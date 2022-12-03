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Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях, - Нуланд

Новина українською →
Украина, Суббота 03 декабря 2022 20:52
Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях, - Нуланд Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях.

Об этом на встрече с украинскими журналистами заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина.

"Посмотрите, что происходит под Бахмутом. Это выглядит как окопная война времен Первой мировой. Как предполагалось, могущественная русская армия берет новых мобилизованных и бросает их вперед их окопов, навстречу смерти, каждый день. Они делают это, потому что украинская линия обороны держится столь сильно", - сказала Нуланд.

По словам заместителя госсекретаря, эта ситуация повлияет на позицию стран, которые строили свои оборонные системы вокруг российских вооружений, например, Индия - поскольку оказалось, что они неэффективны, кроме того, они не смогут получать от РФ запчасти для купленной техники, потому что все они используются в Украине.

Напомним,заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Украину 3 декабря. Она встретилась с руководителем Офиса президента Андрея Ермаком и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Также Нуланд заявила, что Кремль сейчас совершенно не готов к мирным переговорам.

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