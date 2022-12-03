Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях, - Нуланд

"Посмотрите, что происходит под Бахмутом. Это выглядит как окопная война времен Первой мировой. Как предполагалось, могущественная русская армия берет новых мобилизованных и бросает их вперед их окопов, навстречу смерти, каждый день. Они делают это, потому что украинская линия обороны держится столь сильно", - сказала Нуланд.

По словам заместителя госсекретаря, эта ситуация повлияет на позицию стран, которые строили свои оборонные системы вокруг российских вооружений, например, Индия - поскольку оказалось, что они неэффективны, кроме того, они не смогут получать от РФ запчасти для купленной техники, потому что все они используются в Украине.