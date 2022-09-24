Російська армія загнана в кут: в ЄС занепокоєні ядерним шантажем Путіна

В ЄС вважають, що не варто недооцінювати ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна. Усе через те, що наразі російська армія загнана в кут.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Звичайно, це небезпечний момент, тому що російська армія загнана в кут, і реакція Путіна - погроза ядерною зброєю - це дуже погано", - сказав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
За словами Борреля, важливо досягти дипломатичної угоди про закінчення війни на території України. Однак угоди повинні дотримувати суверенітет і територіальна цілісність України.
"Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і почнеться ще одна війна", - наголосив Боррель.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путін під час нещодавнього виступу вкотре вдався до ядерного шантажу, заявивши, що нібито у Росії ядерна зброє є ліпшою ніж у НАТО.
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