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Российская армия загнана в угол: в ЕС обеспокоены ядерным шантажом Путина

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ЕС считают, что не следует недооценивать ядерные угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина. Все потому, что сейчас российская армия загнана в угол.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Конечно, это опасный момент, потому что российская армия загнана в угол, и реакция Путина - угроза ядерному оружию - это очень плохо", - сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

По словам Борреля, важно добиться дипломатического соглашения об окончании войны на территории Украины. Однако соглашения должны соблюдать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В противном случае война закончится, а мира не будет, и начнется еще одна война", - подчеркнул Боррель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин во время недавнего выступления в очередной раз прибег к ядерному шантажу, заявив, что якобы у России ядерное оружие лучше, чем у НАТО.

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