Російська армія втратила половину своєї боєздатності - начальник британського Генштабу

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії", - сказав Радакін під час слухань у британському парламенті.

За його даними, минулого року російська армія випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому разі може виробляти 1 млн снарядів на рік. "Вона втратила 2500 танків і в кращому разі може виробляти 200 танків на рік", - повідомив він.

Радакін відкинув припущення про те, що контрнаступ України просувається повільно, заявивши, що оборона Росії "ніколи не була одиничним актом" і що військова стратегія Києва "розтягувати та завдавати ударів" поступово ламала російські оборонні лінії.

Радакін визнав, що "сильніша, ніж очікувалося" щільність російських мінних полів, відсутність українського прикриття з повітря та "не вся техніка, яку вони хотіли", ускладнили кампанію. Але він також сказав, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок і що "Росія зараз настільки слабка, що вона не має сил для власного контрнаступу".

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що воно просувається повільніше, ніж очікувалося.

За даними британської розвідки, Росія удосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступних операцій української бронетехніки на півдні України. В основі цього підходу лежить інтенсивне використання протитанкових мін.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, дії ЗСУ призведуть до обвалення російського фронту. Це може статися за тиждень, місяць, півтора місяця.