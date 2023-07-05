Российская армия утратила половину своей боеспособности, - начальник британского Генштаба

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии", - сказал Радакин в ходе слушаний в британском парламенте.

По его данным, в прошлом году российская армия выпустил 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год."Она потеряла 2500 танков и в лучшем случае может производить 200 танков в год", - сообщил он.

Радакин отверг предположения о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно, заявив, что отпор России "никогда не был единичным актом" и что военная стратегия Киева "растягивать и наносить удары" постепенно ломала российские оборонительные линии.

Радакин признал, что "более сильная, чем ожидалось" плотность российских минных полей, отсутствие украинского прикрытия с воздуха и "не вся техника, которую они хотели", осложнили кампанию. Но он также сказал, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что "Россия сейчас настолько слаба, что у нее нет сил для собственного контрнаступления".

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Западные СМИ активно сообщают, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

По данным британской разведки, Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступательных операций украинской бронетехники на юге Украины. В основе этого подхода лежит очень интенсивное использование противотанковых мин.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, действия ВСУ приведут к обрушению российского фронта. Это может произойти через неделю, месяц, полтора месяца.