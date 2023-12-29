Російська армія воює проти жінок й дітей. МЗС закликало світ до підтримки України

Сьогодні, 29 грудня, російські терористи вдались до одного з наймасштабніших ракетних обстрілів проти України. Ворог воює з українськими жінками, дітьми та літніми людьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Як пише МЗС, масована атака була спрямована на:

Київ;

Львів;

Дніпро;

Одесу;

Харків;

Хмельницьку область;

інші українські регіони.

Російські терористи поцілили у пологовий будинок, школу, житлові будинки, дитячий садочок, пошту, станцію метро й торговельний центр. Внаслідок ударів загинули та отримали поранення десятки людей. Тривають пошуки тих, хто опинився під завалами.

"Російські війська воюють із українськими жінками, дітьми, літніми людьми, цивільним населенням. Злочини, які сьогодні скоїла Росія в Україні - її помста за неможливість переломити хід боротьби на полі бою із українськими силами оборони", - пише пресслужба.

МЗС закликає міжнародну спільноту обʼєднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид, оскільки жодні розмови про "перемир'я", "тимчасову відмову від територій", "втому" й "переговори" не зупинять Росію, яка планує знищити Україну.

Водночас міністерство вдячне партнерам за посилення протиповітряної й протиракетної оборони України, що допомогло врятувати багато життів.

"Єдиним можливим шляхом захистити українців є надати Україні всі необхідні військові та фінансові засоби для самозахисту. Російський терор повинен програти, а Україна - перемогти", - додало МЗС.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Вже ближче до 6 ранку російські винищувачі запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, а по Харкову поцілив 14 зенітними керованими ракетами С-300.

Також терористи здійснили пуски:

п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;

чотирьох протирадіолокаційних ракет Х-31П та однієї Х-59".

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.