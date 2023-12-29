Российская армия воюет против женщин и детей. МИД призвал мир к поддержке Украины

Сегодня, 29 декабря, российские террористы прибегли к одному из самых масштабных ракетных обстрелов против Украины. Враг воюет с украинскими женщинами, детьми и пожилыми людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как пишет МИД, массированная атака была направлена на:

Киев;

Львов;

Днепр;

Одессу;

Харьков;

Хмельницкую область;

другие украинские регионы.

Российские террористы попали в роддом, школу, жилые дома, детский сад, почту, станцию метро и торговый центр. В результате ударов погибли и получили ранения десятки людей. Продолжаются поиски тех, кто оказался под завалами.

"Российские войска воюют с украинскими женщинами, детьми, пожилыми людьми, гражданским населением. Преступления, которые сегодня совершила Россия в Украине - ее месть за невозможность переломить ход борьбы на поле боя с украинскими силами обороны", - пишет пресс-служба.

МИД призывает международное сообщество объединить все усилия, чтобы остановить российский геноцид, поскольку никакие разговоры о "перемирии", "временном отказе от территорий", "усталости" и "переговорах" не остановят Россию, которая планирует уничтожить Украину.

В то же время министерство благодарно партнерам за усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины, что помогло спасти много жизней.

"Единственным возможным путем защитить украинцев является предоставить Украине все необходимые военные и финансовые средства для самозащиты. Российский террор должен проиграть, а Украина - победить", - добавил МИД.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Уже ближе к шести утра российские истребители запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, а по Харькову поцелили 14 зенитными управляемыми ракетами С-300.

Также террористы осуществили пуски:

пяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;

четырех противорадиолокационных ракет Х-31П и одной Х-59".

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.