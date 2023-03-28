Російська армія вночі вдарила по будівлі "Укрпошти" та лікарні в Херсоні (фото)

"Вночі були прильоти по виробничому приміщенню "Укрпошти". Співробітники не травмовані, але збитки - є", - розповів він.

Крім того, за даними міської ради Херсона, сьогодні вночі цілеспрямовані терористичні удари росіян прийшлися на міську лікарню ім. Лучанського.

"На щастя, внаслідок цих ворожих атак, обійшлося без загиблих та постраждалих. Більшість відділень лікарні завтра вже почне функціонувати!!" - йдеться в повідомленні.