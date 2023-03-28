Российская армия ночью ударила по зданию "Укрпочты" и больнице в Херсоне (фото)

"Ночью были прилеты по производственному помещению "Укрпочты". Сотрудники не травмированы, но ущерб - есть", - рассказал он.

Кроме того, по данным городского совета Херсона сегодня ночью целенаправленные террористические удары россиян пришлись на городскую больницу им. Лучанского.

"К счастью, в результате этих вражеских атак, обошлось без погибших и пострадавших. Большинство отделений больницы завтра уже начнет функционировать!!" – говорится в сообщении.