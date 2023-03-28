Росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

За минулу добу, 27 березня, росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область. П'ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Загарбники били по області з авіації та артилерії. 8 разів "прилітало" в саме місто. "29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти", - зазначив голова ОВА. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, які зазнали поранень.