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Росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

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Вівторок 28 березня 2023 07:59
Росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область: є поранені Фото: Росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 27 березня, росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область. П'ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Загарбники били по області з авіації та артилерії. 8 разів "прилітало" в саме місто.

"29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти", - зазначив голова ОВА.

Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, які зазнали поранень.

Нагадаємо, що за 26 березня росіяни здійснили 49 обстрілів Херсонської області, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Дев'ятеро людей зазнали поранень.

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