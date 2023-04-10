ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская армия ночью обстреляла кладбище в Краматорске (фото)

Новина українською →
Краматорск, Понедельник 10 апреля 2023 10:28
Российская армия ночью обстреляла кладбище в Краматорске (фото) Фото: российская армия ночью обстреляла кладбище в Краматорске (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационная армия этой ночью обстреляла кладбище в Краматорске Донецкой области. Есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Александра Гончаренко.

"Ночью Россия обстреляла кладбище в Краматорске", - написал мэр и опубликовал фото последствий удара.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадавших нет, устанавливаются последствия разрушений.

Фото: российская армия ночью обстреляла кладбище в Краматорске (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Напомним, что за минувшие сутки россияне обстрелами ранили четырех жителей Донецкой области.

Добавим, что оккупанты обстреляли город Дружковка Донецкой области с помощью реактивной системы залпового огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Донецкая область Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены