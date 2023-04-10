Российская армия ночью обстреляла кладбище в Краматорске (фото)

Оккупационная армия этой ночью обстреляла кладбище в Краматорске Донецкой области. Есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра города Александра Гончаренко.

"Ночью Россия обстреляла кладбище в Краматорске", - написал мэр и опубликовал фото последствий удара.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадавших нет, устанавливаются последствия разрушений.

Фото: российская армия ночью обстреляла кладбище в Краматорске (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

Напомним, что за минувшие сутки россияне обстрелами ранили четырех жителей Донецкой области.

Добавим, что оккупанты обстреляли город Дружковка Донецкой области с помощью реактивной системы залпового огня.

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