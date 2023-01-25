Російська армія відмовляється приймати небоєздатні танки "Армата", - британська розвідка
Росія працює над підготовкою невеликої кількості основних бойових танків Т-14 "Армата" до першого оперативного розгортання цього типу в Україні. Проте навряд чи вони виявляться боєздатними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
За даними британської розвідки, останніми місяцями дислоковані російські війська неохоче приймали перші виділені танки Т-14, оскільки машини знаходилися в дуже поганому стані.
"Неясно, які саме аспекти техніки викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном Т-14 та тепловізійними системами", - йдеться у повідомленні.
Ще 2021 року міністр оборони Сергій Шойгу охарактеризував запланований на 2022 рік серійний випуск лише як "дослідно-промислову" партію.
"Тому малоймовірно, що будь-які розгорнуті танки Т-14 будуть відповідати звичайним стандартам для того, щоб нова техніка вважалася боєздатною", - наголошується в повідомленні Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, Москва планує відправити недороблені танки "Армата" на фронт у пропагандистських цілях.
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