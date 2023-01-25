Российская армия отказывается принимать небоеспособные танки "Армата", - британская разведка
Россия работает над подготовкой небольшого количества основных боевых танков Т-14 "Армата" к первому оперативному развертыванию этого типа в Украине. Однако вряд ли они окажутся боеспособными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, в последние месяцы дислоцированные российские войска неохотно принимали первый выделенные танки Т-14, поскольку машины находились в очень плохом состоянии.
"Неясно, какие именно аспекты техники вызвали такую реакцию, но в течение последних трех лет российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем Т-14 и тепловизионными системами", - говорится в сообщении.
Еще в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу охарактеризовал запланированный на 2022 год серийный выпуск только как "опытно-промышленную" партию.
"Поэтому маловероятно, что какие-либо развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной", - отмечается в сообщении Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, Москва планирует отправить недоделанные танки "Армата" на фронт в пропагандистских целях.
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