Російська армія в Україні перестала зростати через українські дрони, - Зеленський

Зеленський зазначив, що російські втрати зараз найбільші з тих, яких коли-небудь зазнавала окупаційна армія. Реальна статистика втрат свідчить про те, що 35 тисяч росіян було тільки вбито минулого грудня. Для порівняння, в грудні 2024 року росіяни втратили вбитими 14 тисяч одиниць живої сили.

"Тому Росія не думає про це, але ми про це думаємо. Ми думаємо, як вони втрачають, і як багато солдатів вони втрачають. Ми знаємо, що вони мобілізують 40-43 тисячі на місяць, і вони почали втрачати 45 (тисяч)", - зазначив президент.

Зеленський додав, що з мобілізованих 43 тисяч росіян до 15% тікають (дезертирують), також є поранені росіяни, але зараз факт - що російська армія перестала збільшуватися, оскільки добре працюють оператори українських дронів та дронові технології.

"Але в будь-якому випадку, ми хочемо зупинити цю війну зараз", - додав він.