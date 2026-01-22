Російська армія в Україні перестала зростати через українські дрони, - Зеленський

Україна вперше досягла того, що російська армія під час війни перестала збільшуватися. Українські дрони завдали росіянам величезних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час виступу в Давосі.
Зеленський зазначив, що російські втрати зараз найбільші з тих, яких коли-небудь зазнавала окупаційна армія. Реальна статистика втрат свідчить про те, що 35 тисяч росіян було тільки вбито минулого грудня. Для порівняння, в грудні 2024 року росіяни втратили вбитими 14 тисяч одиниць живої сили.
"Тому Росія не думає про це, але ми про це думаємо. Ми думаємо, як вони втрачають, і як багато солдатів вони втрачають. Ми знаємо, що вони мобілізують 40-43 тисячі на місяць, і вони почали втрачати 45 (тисяч)", - зазначив президент.
Зеленський додав, що з мобілізованих 43 тисяч росіян до 15% тікають (дезертирують), також є поранені росіяни, але зараз факт - що російська армія перестала збільшуватися, оскільки добре працюють оператори українських дронів та дронові технології.
"Але в будь-якому випадку, ми хочемо зупинити цю війну зараз", - додав він.
Зазначимо, що втрати росіян через дрони реально сильно зростають. Наприклад, тільки за другу декаду січня військові Координаційного центру безпілотних систем 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових війських (ШР ДШВ) ЗСУ знищили чи поранили майже пів тисячі окупантів.
Додамо, що станом на 22 січня втрати росіян за добу склали понад 1000 окупантів, майже 700 дронів та 53 артилерійські системи. За оцінками Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати РФ з 24 лютого 2022 року становлять 1 230 810 одиниць живої сили - у цю цифру входять загиблі, поранені, полонені та зниклі безвісти росіяни.