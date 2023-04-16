Російська армія ракетним ударом зруйнувала церкву під Запоріжжям

"В ніч на 16 квітня - Велике Воскресіння Христа, російська армія завдала ракетного удару по Запорізькому району. На цих кадрах - зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

За даними hromadske.radio, російська армія вдарила по храму Архистратига Божого Михайла. Так, ракета впала близько до будівлі церкви й фактично повністю її зруйнувала.

"У той час жодних людей в приміщенні не було. Сама будівля зазнала великих руйнувань", - пише видання.

Оновлено. За даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, ворог за добу підступно наніс 101 удар по селах та містечках Запорізької області.

"Руйнувань зазнали цивільні об'єкти у Степногірську, Оріхові, Гуляйполі, Залізничному та ще у 15 населених пунктах", - розповів він.

Крім того, у Комишувасі постраждав склад з паливними брикетами, на щастя, навесні в них нагальної потреби немає.

"Ще одна ракета влучила біля місцевої церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі та житлові будинки навколо. Двоє жителів постраждали: чоловіку на місці надали допомогу, а жінку госпіталізовано до лікарні", - додав очільник регіону.

У Запоріжжі вночі, на щастя, ніхто не постраждав. Ворог поцілив двома ракетами в зелену зону в одному з районів міста: пошкоджено припарковані автівки, комунікації та споруди.

"Ще дві ракети влучили у відкриту територію поруч з готельно-розважальним комплексом, житлові будинки поруч також отримали незначні пошкодження", - констатував Малашко.

Як повідомлялось, сьогодні вночі, 16 квітня російські війська обстріляли Запорізьку область.