Российская армия ракетным ударом разрушила церковь под Запорожьем

"В ночь на 16 апреля - Великое Воскресение Христа, российская армия нанесла ракетный удар по Запорожскому району. На этих кадрах - разрушенная вражеской ракетой церковь в населенном пункте пригорода Запорожья", - говорится в сообщении.

По данным hromadske.radio, российская армия ударила по храму Архистратига Божьего Михаила. Так, ракета упала близко к зданию церкви и фактически полностью ее разрушила.

"В то время никаких людей в помещении не было. Само здание потерпело большие разрушения", - пишет издание.

Как сообщалось, сегодня ночью, 16 апреля, российские войска обстреляли Запорожскую область.