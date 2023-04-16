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Российская армия ракетным ударом разрушила церковь под Запорожьем

Фото: оккупанты обстреляли церковь в Камышевахе Запорожской области 16 апреля (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты обстреляли храм Архистратига Божьего Михаила в Камышевахе Запорожской области 16 апреля. Церковь разрушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В ночь на 16 апреля - Великое Воскресение Христа, российская армия нанесла ракетный удар по Запорожскому району. На этих кадрах - разрушенная вражеской ракетой церковь в населенном пункте пригорода Запорожья", - говорится в сообщении.

По данным hromadske.radio, российская армия ударила по храму Архистратига Божьего Михаила. Так, ракета упала близко к зданию церкви и фактически полностью ее разрушила.

"В то время никаких людей в помещении не было. Само здание потерпело большие разрушения", - пишет издание.

Как сообщалось, сегодня ночью, 16 апреля, российские войска обстреляли Запорожскую область.

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Запорожская область