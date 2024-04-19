Півроку боїв за Новомихайлівку: бійці ЗСУ знищили понад 300 одиниць техніки РФ

Українські воїни ведуть бої за село Новомихайлівка у Донецькій області вже пів року. Росіяни втратили на цій ділянці фронту понад 300 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Військові уточнили, що вже шість місяців триває жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало лише півтори тисячі людей.

"Окупанти мало не щодня кидають в атаку танки, бойові броньовані машини, не шкодують піхоти", - пишуть у Генштабі.

Зазначається, що українським воїнам вдалося знищити вже 314 одиниць ворожої техніки. На поточний момент це підтверджена інформація.