Російська армія не полишає спроб просуватися на фронті, - Зеленський

"У період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники", - поінформував Зеленський щодо вчорашньої ситуації на фронті під час "перемир'я".

Також глава держави розповів, що відомо на ранок згідно доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами президента, росіяни продовжують обстріли, також зафіксовано штурмові дії.

"На різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів. В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" - три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку - одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Курській області зафіксовано удари артилерією та застосування дронів.

Українська армія у свою чергу відповідає так, як РФ на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Зеленський зазначив, що Україна і надалі діятиме дзеркально. Підбиваючи перші підсумки, повного припинення вогню на фронті поки немає.

"В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", - резюмував глава держави.