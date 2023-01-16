Російська армія обстріляла школу в Часовому Яру (фото)

У понеділок, 16 січня, російські військові обстріляли школу у Часовому Яру Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Сьогодні зранку школа потрапила під обстріл - пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - розповів він.
За словами очільника регіону, ще два снаряди прилетіли по селищу Новому.
"Пошкоджено 6 будинків", - додав Кириленко.
Як повідомлялося, російські війська продовжують атакувати населені пункти Донецької області. За добу внаслідок обстрілів поранення отримали 7 мирних мешканців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.