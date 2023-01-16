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Российская армия обстреляла школу в Часов Яре (фото)

Фото: российская армия обстреляла школу в Часов Яре (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 января, российские военные обстреляли школу в Часов Яре Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Сегодня утром школа попала под обстрел - повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказал он.

По словам главы региона, еще два снаряда прилетели по поселку Новому.

"Повреждены 6 домов", - добавил Кириленко.

Как сообщалось, российские войска продолжают атаковать населенные пункты Донецкой области. За сутки в результате обстрелов ранения получили 7 мирных жителей.

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Донецкая областьОбстріл