Фото: окупанти за добу поранили сімох цивільних у Донецькій області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Російські війська продовжують атакувати населені пункти на Донеччині. За добу внаслідок обстрілу поранення отримали 7 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.