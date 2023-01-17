Російська армія обстріляла Очаківську громаду: одна людина загинула

У понеділок, 16 січня, пізно ввечері, російські окупанти вдарили артилерією по населеному пункту Очаківської громади. Є загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вчора, 16 січня, о 22:53 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина загинула", - розповів він.
За даними Кіма, пошкоджено об’єкт соціальної інфраструктури та житлові будинки.
"У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав очільник регіону..
Як повідомлялось, російські окупанти минулої доби обстріляли три населені пункти в Донецькій області. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів.
Крім того, російські військові за добу, 16 січня, збільшили кількість обстрілів Запорізької області до 130. Десятки будинків пошкоджено.
Також російська армія за минулу добу, 16 січня, обстріляла територію Херсонської області 102 рази.
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