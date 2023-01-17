Российская армия обстреляла Очаковскую общину: один человек погиб

В понедельник, 16 января, поздно вечером, российские оккупанты ударили артиллерией по населенному пункту Очаковской общины. Есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины. В результате чего один человек погиб", - рассказал он.

По данным Кима, повреждены объект социальной инфраструктуры и жилые дома.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава региона.