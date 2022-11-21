Російська армія обстріляла Нікопольський район: є руйнування
У понеділок, 21 листопада, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Сьогодні армія РФ здійснила обстріл населеного пункту Марганецької ТГ", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, руйнування незначні і люди не постраждали.
"Це єдиний обстріл зафіксований впродовж дня. В межах інших територій району без надзвичайних ситуацій та атак росіян", - додав Євтушенко.
Очільник РВА порекомендував жителям прибережних територій провести ніч у сховищах або скористатися правилом двох стін.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 21 листопада обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога постраждав цивільний.
З міста Нікополь (Дніпропетровська область) виїхало 70% жителів, оскільки росіяни регулярно завдають ударів по ньому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.