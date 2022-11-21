Російська армія обстріляла Нікопольський район: є руйнування

У понеділок, 21 листопада, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Сьогодні армія РФ здійснила обстріл населеного пункту Марганецької ТГ", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, руйнування незначні і люди не постраждали. "Це єдиний обстріл зафіксований впродовж дня. В межах інших територій району без надзвичайних ситуацій та атак росіян", - додав Євтушенко. Очільник РВА порекомендував жителям прибережних територій провести ніч у сховищах або скористатися правилом двох стін.