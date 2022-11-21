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Російська армія обстріляла Нікопольський район: є руйнування

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Україна, Понеділок 21 листопада 2022 22:36
Російська армія обстріляла Нікопольський район: є руйнування Фото: Російська армія обстріляла Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 21 листопада, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Сьогодні армія РФ здійснила обстріл населеного пункту Марганецької ТГ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, руйнування незначні і люди не постраждали.

"Це єдиний обстріл зафіксований впродовж дня. В межах інших територій району без надзвичайних ситуацій та атак росіян", - додав Євтушенко.

Очільник РВА порекомендував жителям прибережних територій провести ніч у сховищах або скористатися правилом двох стін.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 21 листопада обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога постраждав цивільний.

З міста Нікополь (Дніпропетровська область) виїхало 70% жителів, оскільки росіяни регулярно завдають ударів по ньому.

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