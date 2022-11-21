Российская армия обстреляла Никопольский район: есть разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Сегодня армия РФ совершила обстрел населенного пункта Марганецкой ТГ", - говорится в сообщении.

Как говорится, разрушения незначительны и люди не пострадали.

"Это единственный обстрел зафиксирован в течение дня. В пределах других территорий района без чрезвычайных ситуаций и атак россиян", - добавил Евтушенко.

Глава РВА порекомендовал жителям прибрежных территорий провести ночь в хранилищах или воспользоваться правилом двух стен.