Российская армия обстреляла Никопольский район: есть разрушения
В понедельник, 21 ноября, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Сегодня армия РФ совершила обстрел населенного пункта Марганецкой ТГ", - говорится в сообщении.
Как говорится, разрушения незначительны и люди не пострадали.
"Это единственный обстрел зафиксирован в течение дня. В пределах других территорий района без чрезвычайных ситуаций и атак россиян", - добавил Евтушенко.
Глава РВА порекомендовал жителям прибрежных территорий провести ночь в хранилищах или воспользоваться правилом двух стен.
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский.
Из города Никополь (Днепропетровская область) выехало 70% жителей, поскольку россияне регулярно наносят удары по нему.
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