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Российская армия обстреляла Никопольский район: есть разрушения

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Украина, Понедельник 21 ноября 2022 22:36
Российская армия обстреляла Никопольский район: есть разрушения Фото: Российская армия обстреляла Никопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 21 ноября, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Сегодня армия РФ совершила обстрел населенного пункта Марганецкой ТГ", - говорится в сообщении.

Как говорится, разрушения незначительны и люди не пострадали.

"Это единственный обстрел зафиксирован в течение дня. В пределах других территорий района без чрезвычайных ситуаций и атак россиян", - добавил Евтушенко.

Глава РВА порекомендовал жителям прибрежных территорий провести ночь в хранилищах или воспользоваться правилом двух стен.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 ноября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский.

Из города Никополь (Днепропетровская область) выехало 70% жителей, поскольку россияне регулярно наносят удары по нему.

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