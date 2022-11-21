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Росіяни вночі випустили 60 снарядів по Нікопольському району: є поранений

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Понеділок 21 листопада 2022 07:35
Росіяни вночі випустили 60 снарядів по Нікопольському району: є поранений Фото: Росіяни випустили 60 снарядів по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 21 листопада обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога постраждав цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що загарбники з "Градів" і важкої артилерії скерували майже 60 снарядів по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.

За словами Резніченка, у Нікополі поранення зазнав 78-річний чоловік. Медики надали йому допомогу, він залишився лікуватися вдома.

У місті російські атаки пошкодили приватні будинки, човен та автівки. У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих.

"В інших районах ніч без сирен та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Росіяни обстріляли Дніпропетровську область / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, ввечері 20 листопада росіяни атакували Харківську область. Ворог завдав удару по житловому будинку.

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