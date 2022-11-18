Стало відомо, скільки жителів Нікополя виїхали із міста через обстріли армії РФ
З міста Нікополь (Дніпропетровська область) виїхало 70% жителів, оскільки росіяни регулярно завдають ударів по ньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Майже 70% людей з Нікополя виїхало. Виїхали в інші громади. Обстріли ведуться з території Енергодара. Відстань між Енергодаром та Нікополем від 4 до 19 км", - йдеться у заяві.
За словами Лукашука, це зона ураження як з артилерії, так і реактивних систем залпового вогню.
"Люди виїздять на ніч, а вдень повертаються і працюють", - розповів деталі голова облради.
На 2019 рік у місті проживало приблизно 110 тисяч осіб.
Нагадаємо, що окупанти випустили по кварталах Нікополя 40 снарядів та влучили в сонячну підстанцію.
Також російські окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.
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