Стало відомо, скільки жителів Нікополя виїхали із міста через обстріли армії РФ

З міста Нікополь (Дніпропетровська область) виїхало 70% жителів, оскільки росіяни регулярно завдають ударів по ньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Майже 70% людей з Нікополя виїхало. Виїхали в інші громади. Обстріли ведуться з території Енергодара. Відстань між Енергодаром та Нікополем від 4 до 19 км", - йдеться у заяві.

За словами Лукашука, це зона ураження як з артилерії, так і реактивних систем залпового вогню.

"Люди виїздять на ніч, а вдень повертаються і працюють", - розповів деталі голова облради.

На 2019 рік у місті проживало приблизно 110 тисяч осіб.