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Стало відомо, скільки жителів Нікополя виїхали із міста через обстріли армії РФ

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Нікополь, П'ятниця 18 листопада 2022 16:24
Стало відомо, скільки жителів Нікополя виїхали із міста через обстріли армії РФ Фото: Стало відомо, скільки жителів Нікополя виїхали із міста через обстріли армії РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

З міста Нікополь (Дніпропетровська область) виїхало 70% жителів, оскільки росіяни регулярно завдають ударів по ньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Майже 70% людей з Нікополя виїхало. Виїхали в інші громади. Обстріли ведуться з території Енергодара. Відстань між Енергодаром та Нікополем від 4 до 19 км", - йдеться у заяві.

За словами Лукашука, це зона ураження як з артилерії, так і реактивних систем залпового вогню.

"Люди виїздять на ніч, а вдень повертаються і працюють", - розповів деталі голова облради.

На 2019 рік у місті проживало приблизно 110 тисяч осіб.

Стало відомо, скільки жителів Нікополя виїхали із міста через обстріли армії РФ

Нагадаємо, що окупанти випустили по кварталах Нікополя 40 снарядів та влучили в сонячну підстанцію.

Також російські окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.

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