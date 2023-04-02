Российская армия обстреляла Авдеевку, Бахмут и Торецк: пятеро раненых (фото)

За сутки российские оккупанты обстреляли Авдеевку, Бахмут, Марьинку, Торецк Донецкой области. Пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.