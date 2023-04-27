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Російська армія наражає на ризик ЗАЕС, створюючи позиції на дахах реакторів, - британська розвідка

Фото: Росія наражає на ризик Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2023 року російські сили встановили бойові позиції з мішків із піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, Росія контролює ЗАЕС із березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що будівлі реакторів враховуються під час планування тактичної оборони. Росія, мабуть, побудувала ці позиції, бо її дедалі більше турбують перспективи великого українського наступу.

За даними британської розвідки, цей крок збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо ЗАЕС будуть бойові дії.

"Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів малоймовірне за найімовірніших сценаріїв із використанням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у ході переговорів із главою Китаю Сі Цзіньпіном закликав допомогти врегулювати питання безпеки навколо ЗАЕС.

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Запорізька АЕСВійна Росії проти України