Російська армія наражає на ризик ЗАЕС, створюючи позиції на дахах реакторів, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, Росія контролює ЗАЕС із березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що будівлі реакторів враховуються під час планування тактичної оборони. Росія, мабуть, побудувала ці позиції, бо її дедалі більше турбують перспективи великого українського наступу.

За даними британської розвідки, цей крок збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо ЗАЕС будуть бойові дії.

"Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів малоймовірне за найімовірніших сценаріїв із використанням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені", - зазначають у Міноборони Британії.