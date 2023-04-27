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Российская армия подвергает риску ЗАЭС, создавая позиции на крышах реакторов, - британская разведка

Фото: Россия подвергает риску Запорожскую АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

К марту 2023 года российские силы установили боевые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести корпусов реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Россия контролирует ЗАЭС с марта 2022 года. Однако это первый признак того, что здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны. Россия, вероятно, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы крупного украинского наступления.

По данным британской разведки, что этот шаг увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг ЗАЭС будут боевые действия.

"Однако прямое катастрофическое повреждение реакторов маловероятно при наиболее вероятных сценариях с использованием пехотного оружия, поскольку конструкции очень сильно укреплены", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с главой Китая Си Цзиньпином призвал помочь урегулировать вопрос безопасности вокруг ЗАЭС.

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Запорожская АЭСВойна России против Украины