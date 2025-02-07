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Російська армія в мінусі без найманців та солдатів із КНДР, - Міноборони України

Україна, П'ятниця 07 лютого 2025 10:59
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Російська армія в мінусі без найманців та солдатів із КНДР, - Міноборони України Фото: Іван Гаврилюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія втрачає на полі бою більше людей, ніж набирає на контракт. Але ще є найманці та солдати із Північної Кореї.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню "Укрінформ".

За його даними, у 2024 році до російської армії на контракт набрали щонайменше 427 тисяч військовослужбовців.

"Тобто щомісяця армія РФ поповнювалась приблизно на 36 тисяч військових. А впродовж останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року агресор щомісяця втрачав понад 40 тисяч солдатів на полі бою в Україні", - сказав він.

Водночас, як зазначив Гаврилюк, Путін намагається більше затягувати у своє військо ув’язнених, мешканців тимчасово окупованих територій, солдатів із Північної Кореї, найманців із багатьох країн світу.

"Тобто російська армія - у мінусі, якщо не враховувати найманців, солдатів із Північної Кореї", - сказав він

Гаврилюк додав, що у Москви залишається величезний мобілізаційний ресурс усередині країни. "Наразі чимало з них поповнюють армію, і неважливо, що більше спрацьовує – фінансовий стимул чи пропаганда", - вважає заступник міністра оборони України.

Нагадаємо, Росія втратила понад 50 тисяч осіб у 2025 році і понад 830 тисяч з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Британська розвідка прогнозує, що Москва продовжить втрачати більше тисяч осіб щодня в лютому.

За даними джерела РБК-Україна в Генштабі ЗСУ, станом на початок листопада 2024 року російське угруповання в Україні налічувало близько 575 тисяч особового складу. Москва хотіла довести чисельність до кінця цього року до 690 тисяч осіб, однак насамперед через великі втрати їм це не вдалося.

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