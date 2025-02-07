Российская армия в минусе без наемников и солдат из КНДР, - Минобороны Украины

Российская армия теряет на поле боя больше людей, чем набирает на контракт. Но еще есть наемники и солдаты из Северной Кореи.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Укринформ ".

По его данным, в 2024 году в российскую армию на контракт набрали не менее 427 тысяч военнослужащих.

"То есть ежемесячно армия РФ пополнялась примерно на 36 тысяч военных. А в течение последнего квартала 2024 года и января 2025 года агрессор ежемесячно терял более 40 тысяч солдат на поле боя в Украине", - сказал он.

В то же время, как отметил Гаврилюк, Путин пытается больше затягивать в свою армию заключенных, жителей временно оккупированных территорий, солдат из Северной Кореи, наемников из многих стран мира.

"То есть российская армия - в минусе, если не учитывать наемников, солдат из Северной Кореи", - сказал он

Гаврилюк добавил, что у Москвы остается огромный мобилизационный ресурс внутри страны. "Сейчас многие из них пополняют армию, и неважно, что больше срабатывает - финансовый стимул или пропаганда", - считает заместитель министра обороны Украины.