Російська армія за липень зазнала найбільших втрат за понад півтора року

За підсумками липня українські військові зафіксували значні втрати росіян у живій силі, бронетехніці, артилерії та автомобільній техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Минулого місяця втрати Росії в особовому складі сягнули 42 860 військових. Це найбільший місячний показник з січня 2025 року.

Таким чином, липень став четвертим за результативністю місяцем для Сил оборони України за весь період повномасштабної війни за кількістю втрат російського особового складу.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення втрати російської армії в особовому складі, за даними Генштабу, досягли 1 461 660 осіб.

Росія втратила рекордну кількість автомобільної техніки

У липні українські військові також активно працювали по російській логістиці та засобах протиповітряної оборони.

За місяць Сили оборони уразили 68 одиниць російських систем ППО.

Окремо зафіксовано рекордний показник за автомобільною технікою. Українські військові знищили та вивели з ладу 13 998 одиниць.

Попередній місяць також відзначився значними втратами російської армії. У червні українські захисники знищили та вивели з ладу понад 2 тисячі артилерійських систем РФ.

Скільки танків втратила РФ

У липні Сили оборони України уразили 162 російські танки. Зокрема, 22 липня було знищено або пошкоджено 28 одиниць.

Крім того, українські військові знищили та підбили 204 бойові броньовані машини та 2016 артилерійських систем російської армії.