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Російська армія за липень зазнала найбільших втрат за понад півтора року

15:50 12.08.2026 Ср
2 хв
Показники минулого місяця виявилися особливо невтішними для російської армії
aimg Марія Науменко
Російська армія за липень зазнала найбільших втрат за понад півтора року Фото: російський БТР (Getty Images)
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За підсумками липня українські військові зафіксували значні втрати росіян у живій силі, бронетехніці, артилерії та автомобільній техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Минулого місяця втрати Росії в особовому складі сягнули 42 860 військових. Це найбільший місячний показник з січня 2025 року.

Таким чином, липень став четвертим за результативністю місяцем для Сил оборони України за весь період повномасштабної війни за кількістю втрат російського особового складу.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення втрати російської армії в особовому складі, за даними Генштабу, досягли 1 461 660 осіб.

Росія втратила рекордну кількість автомобільної техніки

У липні українські військові також активно працювали по російській логістиці та засобах протиповітряної оборони.

За місяць Сили оборони уразили 68 одиниць російських систем ППО.

Окремо зафіксовано рекордний показник за автомобільною технікою. Українські військові знищили та вивели з ладу 13 998 одиниць.

Попередній місяць також відзначився значними втратами російської армії. У червні українські захисники знищили та вивели з ладу понад 2 тисячі артилерійських систем РФ.

Скільки танків втратила РФ

У липні Сили оборони України уразили 162 російські танки. Зокрема, 22 липня було знищено або пошкоджено 28 одиниць.

Крім того, українські військові знищили та підбили 204 бойові броньовані машини та 2016 артилерійських систем російської армії.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, від початку 2026 року Сили оборони знешкодили понад 260 тисяч російських безпілотників літакового та коптерного типу.

Близько 195 тисяч із них припадає на БПЛА літакового типу, ще близько 66 тисяч - на коптери.

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