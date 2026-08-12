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Российская армия за июль понесла наибольшие потери за более чем полтора года

15:50 12.08.2026 Ср
2 мин
Показатели в прошлом месяце оказались особенно неутешительными для российской армии
aimg Мария Науменко
Российская армия за июль понесла наибольшие потери за более чем полтора года Фото: российский БТР (Getty Images)
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По итогам июля, украинские военные зафиксировали значительные потери россиян в живой силе, бронетехнике, артиллерии и автомобильной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В прошлом месяце потери России в личном составе составили 42 860 военных. Это самый большой месячный показатель с января 2025 года.

Таким образом, июль стал четвертым по результативности месяцем для Сил обороны Украины за весь период полномасштабной войны по количеству потерь российского личного состава.

В общей сложности с начала широкомасштабного вторжения потери российской армии в личном составе, по данным Генштаба, достигли 1 461 660 человек.

Россия потеряла рекордное количество автомобильной техники

В июле украинские военные активно работали по российской логистике и средствам противовоздушной обороны.

В месяц Силы обороны поразили 68 единиц российских систем ПВО.

Отдельно зафиксирован рекордный показатель по автомобильной технике. Украинские военные уничтожили и вывели из строя 13 998 единиц.

Предыдущий месяц также отличился значительными потерями русской армии. В июне украинские защитники уничтожили и вывели из строя более 2 тысяч артиллерийских систем РФ.

Сколько танков потеряла РФ

В июле Силы обороны Украины поразили 162 российских танка. В частности, 22 июля было уничтожено или повреждено 28 единиц.

Кроме того, украинские военные уничтожили и подвели 204 боевых бронированных машин и 2016 артиллерийских систем российской армии.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, с начала 2026 г. Силы обороны обезвредили более 260 тысяч российских беспилотников самолетного и коптерного типа.

Около 195 тысяч из них приходится на БПЛА самолетного типа, еще около 66 тысяч – на коптеры.

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