Російська армія за добу втратила 1500 солдатів і близько 40 артсистем, - ЗСУ

За добу з 23 на 24 січня, армія РФ втратила на фронті 1500 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 87 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й обстріли росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у кількох районах Донецької області та в Курській області.

Впродовж минулої ночі російський агресор атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У двох населених пунктах Київської області внаслідок ударів БпЛА пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок. Є загиблі й поранені.

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