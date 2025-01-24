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Російська армія за добу втратила 1500 солдатів і близько 40 артсистем, - ЗСУ

П'ятниця 24 січня 2025 07:32
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Російська армія за добу втратила 1500 солдатів і близько 40 артсистем, - ЗСУ Фото: росіяни несуть суттєві втрати на фронті війни з Україною (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 23 на 24 січня, армія РФ втратила на фронті 1500 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 87 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 826 820 (+1500) осіб ліквідовано;
  • танків - 9852 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 508 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 22 295 (+39) од.;
  • РСЗВ - 1263 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1050 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 162 (+51) од.;
  • крилатих ракет - 3051 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 34 992 (+87) од.;
  • спеціальної техніки - 3715 (+1) од.

Російська армія за добу втратила 1500 солдатів і близько 40 артсистем, - ЗСУ

Ситуація на фронті й обстріли росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у кількох районах Донецької області та в Курській області.

Впродовж минулої ночі російський агресор атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У двох населених пунктах Київської області внаслідок ударів БпЛА пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок. Є загиблі й поранені.

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