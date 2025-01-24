Російська армія за добу втратила 1500 солдатів і близько 40 артсистем, - ЗСУ
Фото: росіяни несуть суттєві втрати на фронті війни з Україною (Getty Images)
За добу з 23 на 24 січня, армія РФ втратила на фронті 1500 солдатів, систему реактивного залпового вогню і 87 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 826 820 (+1500) осіб ліквідовано;
- танків - 9852 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 20 508 (+11) од.;
- артилерійських систем - 22 295 (+39) од.;
- РСЗВ - 1263 (+1) од.;
- засоби ППО - 1050 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 162 (+51) од.;
- крилатих ракет - 3051 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 34 992 (+87) од.;
- спеціальної техніки - 3715 (+1) од.
Ситуація на фронті й обстріли росіян
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у кількох районах Донецької області та в Курській області.
Впродовж минулої ночі російський агресор атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У двох населених пунктах Київської області внаслідок ударів БпЛА пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок. Є загиблі й поранені.
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