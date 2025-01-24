Российская армия за сутки потеряла 1500 солдат и около 40 артсистем, - ВСУ

За сутки с 23 на 24 января, армия РФ потеряла на фронте 1500 солдат, систему реактивного залпового огня и 87 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы россиян

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в нескольких районах Донецкой области и в Курской области.

В течение прошлой ночи российский агрессор атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В двух населенных пунктах Киевской области в результате ударов БпЛА повреждены частный и многоэтажный дома. Есть погибшие и раненные.

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