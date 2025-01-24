Российская армия за сутки потеряла 1500 солдат и около 40 артсистем, - ВСУ
Фото: россияне несут серьезные потери на фронте войны с Украиной (Getty Images)
За сутки с 23 на 24 января, армия РФ потеряла на фронте 1500 солдат, систему реактивного залпового огня и 87 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 826 820 (+1500) человек ликвидировано;
- танков - 9852 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 20 508 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 22 295 (+39) ед;
- РСЗО - 1263 (+1) ед;
- средства ПВО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 162 (+51) ед;
- крылатых ракет - 3051 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 992 (+87) ед;
- специальной техники - 3715 (+1) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы россиян
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в нескольких районах Донецкой области и в Курской области.
В течение прошлой ночи российский агрессор атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В двух населенных пунктах Киевской области в результате ударов БпЛА повреждены частный и многоэтажный дома. Есть погибшие и раненные.
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