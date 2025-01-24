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Российская армия за сутки потеряла 1500 солдат и около 40 артсистем, - ВСУ

Пятница 24 января 2025 07:32
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Российская армия за сутки потеряла 1500 солдат и около 40 артсистем, - ВСУ Фото: россияне несут серьезные потери на фронте войны с Украиной (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 23 на 24 января, армия РФ потеряла на фронте 1500 солдат, систему реактивного залпового огня и 87 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 826 820 (+1500) человек ликвидировано;
  • танков - 9852 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 508 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 22 295 (+39) ед;
  • РСЗО - 1263 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 162 (+51) ед;
  • крылатых ракет - 3051 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 992 (+87) ед;
  • специальной техники - 3715 (+1) ед.

Российская армия за сутки потеряла 1500 солдат и около 40 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы россиян

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в нескольких районах Донецкой области и в Курской области.

В течение прошлой ночи российский агрессор атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В двух населенных пунктах Киевской области в результате ударов БпЛА повреждены частный и многоэтажный дома. Есть погибшие и раненные.

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