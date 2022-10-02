Російська армія атакувала Сумську область з САУ

Російські війська вночі та зранку 2 жовтня знову обстріляли Сумську область. Зафіксовано 16 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
Близько 2:00 окупанти двічі обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Армія РФ застосувала міномети та самохідні артилерійські установки. Усього зафіксували 12 "приходів".
Вже о 9:00 росіяни вдарили з САУ по Хотінській громаді. Місцеві жителі повідомляють про чотири "прильоти".
За попередньо інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо, російські війська вночі вдарили по Миколаєву, внаслідок обстрілів постраждали щонайменше сім осіб.
Крім того, окупанти атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг та випустили по Запоріжжю чотири ракети С-300.
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