Російська армія атакувала понад 600 медичних закладів в Україні, - ВООЗ

"Жорстока зима може погіршити умови життя найбільш уразливих верств населення України, у тому числі людей, які були переміщені або залишилися без опалення", - заявив Клюге.

Також Клюге повідомив, що ВООЗ докладає постійних зусиль для підвищення потенціалу та морального духу змучених працівників охорони здоров'я. За цей час вдалося навчити близько 11 000 медичних працівників з цілої низки питань, включаючи травматологічну хірургію, масові жертви, хімічний вплив, епідеміологію та лабораторну діагностику.

Це доповнює поточні зусилля з доставки життєво важливих предметів медичного призначення, таких як генератори електроенергії для медичних установ, кисень, машини швидкої допомоги, хірургічні набори, ліки для лікування неінфекційних захворювань та вакцини як для планової імунізації та для профілактики COVID-19.

"Ми маємо знайти способи реагувати на масштаби фізичних та психічних страждань, яким зазнає це населення. Крім того, вже кілька місяців ми терміново запитуємо гуманітарний доступ до окупованих районів, таких як Маріуполь та Донбас, щоб ВООЗ та партнери могли оцінити потреби та надати підтримку", - додав директор.