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Російська анексія унеможливила закінчення війни, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Російська анексія чотирьох окупованих українських територій унеможливлює закінчення війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF , про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він зазначив, що ЄС має посилити військову підтримку України.

"Оголошена анексія Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей робить набагато складнішим, неможливим, кінець війни", - заявив він.

Боррель також заявив, що Росія "програла у моральному та політичному плані", але "Україна ще не виграла".

За словами глави європейської дипломатії, Європа висадила "сад", який оточений "джунглями".

"Якщо ми не хочемо, щоб джунглі вдерлися в садок... нам потрібно втрутитися", - заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих територій України. Йдеться про території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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