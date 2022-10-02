Російська анексія унеможливила закінчення війни, - Боррель

Він зазначив, що ЄС має посилити військову підтримку України.

"Оголошена анексія Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей робить набагато складнішим, неможливим, кінець війни", - заявив він.

Боррель також заявив, що Росія "програла у моральному та політичному плані", але "Україна ще не виграла".

За словами глави європейської дипломатії, Європа висадила "сад", який оточений "джунглями".

"Якщо ми не хочемо, щоб джунглі вдерлися в садок... нам потрібно втрутитися", - заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих територій України. Йдеться про території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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