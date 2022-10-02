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Российская аннексия сделала почти невозможным окончание войны, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Российская аннексия четырех оккупированных украинских территорий делает почти невозможным окончание войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС должен усилить военную поддержку Украины.

"Объявленная аннексия Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей делает гораздо более трудным, невозможным, конец войны", - заявил он.

Боррель также заявил, что Россия "проиграла в моральном и политическом плане", но "Украина еще не выиграла".

По словам главы европейской дипломатии, Европа высадила "сад", который окружен "джунглями".

"Если мы не хотим, чтобы джунгли вторглись в сад... нам нужно вмешаться", - заявил Жозеп Боррель.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных территорий Украины. Речь идет о территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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