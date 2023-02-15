Російська агресія в Україні увійшла у нову фазу, - генерал МакКрістал

"Росія має здатність, як і в часи Другої світової війни, де вони втратили 20 мільйонів людей убитими, залучити багато людей і витримати величезні втрати… Отже, коли з’являється більше російських сил, навіть якщо вони не добре навчені чи керовані, вони стають фактором у боротьбі, і вони можуть зробити так, щоб ця боротьба тривала довго", - вважає генерал.

МакКрістал зазначив, що нині росіяни мають достатньо сил, щоб ускладнити операції України навіть з новітньою високоточною зброєю. Водночас маси мобілізованих не допоможуть росіянам досягти прориву через їхню обмеженість.

"Швидше за все, ми побачимо дуже смертоносне продовження тієї самої війни деякий час… Але я думаю, що різницю зробить рішучість. Переможцем буде той, хто бере на себе зобов’язання не здаватися і не програвати", - пояснив МакКрістал.

Генерал також закликав підтримувати Україну стільки, скільки необхідно для перемоги у цій війні. Він зауважив, що вкрай важливо давати українцям технології, необхідні для цього. Але, на його думку, Захід не буде квапитися, щоб не спровокувати Росію.

"Якщо ви раптово передасте надзвичайно велику кількість зброї, ефект, який це, ймовірно, матиме на Росію, не лише на Володимира Путіна, а й на російський народ, може призвести до іншого результату, ніж ми хочемо. Це може створити ідею, що вони самі стали мішенню, що Захід планує навіть вторгнення в Росію. Ця дещо повільна ескалація засмучує українців, але я вважаю, що це природно і це, напевно, можна було передбачити", - додав МакКрістал.