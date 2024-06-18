Російська агресія сприяє зростанню кількості екстремістів у Німеччині, - спецслужба

Чиновник назвав ключовою загрозою для внутрішньої безпеки країни зростання кількості послідовників правоекстремістських рухів.

Зазначається, що у 2023 році в Німеччині налічувалося близько 40 600 правих екстремістів, і це більше, ніж у попередньому році. Збільшилася і кількість лівих екстремістів - з 36 500 у 2022 році до 37 000.

Федеральне відомство з охорони конституції заявило, що зріс ризик джихадистських атак і причиною цього став напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пояснила, що ситуація з безпекою всередині країни залишається напруженою. Також вона згадала про постійну загрозу для внутрішньої безпеки держави з боку Росії, зокрема йшлося про кібератаки, шпигунство і поширення дезінформації.