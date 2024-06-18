Российская агрессия способствует росту количества экстремистов в Германии, - спецслужба

Чиновник назвал ключевой угрозой для внутренней безопасности страны рост количества последователей правоэкстремистских движений.

Отмечается, что в 2023 году в Германии насчитывалось около 40 600 правых экстремистов, и это больше, чем в предыдущем году. Увеличилось и количество левых экстремистов - с 36 500 в 2022 году до 37 000.

Федеральное ведомство по охране конституции заявило, что вырос риск джихадистских атак и причиной этого стало нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объяснила, что ситуация с безопасностью внутри страны остается напряженной. Также она упомянула о постоянной угрозе для внутренней безопасности государства со стороны России, в частности речь шла о кибератаках, шпионаже и распространении дезинформации.