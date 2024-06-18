Российская агрессия способствует росту количества экстремистов в Германии, - спецслужба

Российская агрессия против Украины привела к тому, что в Германии зафиксировали рост экстремистов. Также на это повлияла эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом заявил президент Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Чиновник назвал ключевой угрозой для внутренней безопасности страны рост количества последователей правоэкстремистских движений.
Отмечается, что в 2023 году в Германии насчитывалось около 40 600 правых экстремистов, и это больше, чем в предыдущем году. Увеличилось и количество левых экстремистов - с 36 500 в 2022 году до 37 000.
Федеральное ведомство по охране конституции заявило, что вырос риск джихадистских атак и причиной этого стало нападение боевиков ХАМАС на Израиль.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объяснила, что ситуация с безопасностью внутри страны остается напряженной. Также она упомянула о постоянной угрозе для внутренней безопасности государства со стороны России, в частности речь шла о кибератаках, шпионаже и распространении дезинформации.
С начала вторжения в Украину Россия пытается дестабилизировать обстановку в Германии. Сегодня стало известно, что Германия создала специальную рабочую группу для противодействия кампаниям по дезинформации.
Также Хальденванг сообщил, что Россия использует шантаж и подкуп, чтобы завербовать шпионов в Германии.
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