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Російська агресія сприяє зростанню кількості екстремістів у Німеччині, - спецслужба

Німеччина, Вівторок 18 червня 2024 16:25
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Російська агресія сприяє зростанню кількості екстремістів у Німеччині, - спецслужба Архівне фото: російська агресія сприяє зростанню кількості екстремістів у Німеччині (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська агресія проти України призвела до того, що в Німеччині зафіксували зростання екстремістів. Також на це вплинула ескалація конфлікту на Близькому Сході.

Про це заявив президент Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Хальденванг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Чиновник назвав ключовою загрозою для внутрішньої безпеки країни зростання кількості послідовників правоекстремістських рухів.

Зазначається, що у 2023 році в Німеччині налічувалося близько 40 600 правих екстремістів, і це більше, ніж у попередньому році. Збільшилася і кількість лівих екстремістів - з 36 500 у 2022 році до 37 000.

Федеральне відомство з охорони конституції заявило, що зріс ризик джихадистських атак і причиною цього став напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пояснила, що ситуація з безпекою всередині країни залишається напруженою. Також вона згадала про постійну загрозу для внутрішньої безпеки держави з боку Росії, зокрема йшлося про кібератаки, шпигунство і поширення дезінформації.

Німеччина намагається протистояти шкідливій діяльності Росії

З початку вторгнення в Україну Росія намагається дестабілізувати обстановку в Німеччині. Сьогодні стало відомо, що Німеччина створила спеціальну робочу групу для протидії кампаніям з дезінформації.

Також Хальденванг повідомив, що Росія використовує шантаж і підкуп, щоб завербувати шпигунів у Німеччині.

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