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Російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн" держави-союзники обговорювали військову підтримку України. Зараз це особливо важливо, адже російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави, для нашого захисту. Відбулось чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба - все це обговорювалось. Є рішення. Особливо зараз це важливо - коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом, і Росія не виключення.

"Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску", - додав президент.

За його словами, чим більше буде тиску, тим швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку.

"Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно. Окупант має бути знищений", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, у ході чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" країни-союзники України домовились про надання їй нової техніки. Зокрема, ЗСУ отримають танки від Швеції.

Також раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "Рамштайн-10" вселяє оптимізм: обговорювали посилення ППО, боєприпасів, навчання і формування "броньованого кулака.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниЗустріч Рамштайн