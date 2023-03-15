Російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись, - Зеленський
На сьогоднішньому засіданні у форматі "Рамштайн" держави-союзники обговорювали військову підтримку України. Зараз це особливо важливо, адже російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави, для нашого захисту. Відбулось чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба - все це обговорювалось. Є рішення. Особливо зараз це важливо - коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом, і Росія не виключення.
"Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску", - додав президент.
За його словами, чим більше буде тиску, тим швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку.
"Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно. Окупант має бути знищений", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, у ході чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" країни-союзники України домовились про надання їй нової техніки. Зокрема, ЗСУ отримають танки від Швеції.
Також раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "Рамштайн-10" вселяє оптимізм: обговорювали посилення ППО, боєприпасів, навчання і формування "броньованого кулака.
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