Російська агресія є головною загрозою безпеці в Європі, - МЗС Австрії

Він нагадав, що від рішення російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з України залежить найшвидше закінчення війни.

"Він може закінчити війну вже завтра. Якщо він це зробить, війна закінчиться. Якщо ж Україна припинить воювати, то з Україною буде, скажімо так, покінчено. І тоді Словаччина може раптово отримати іншого сусіда", - сказав Шалленберг.

Він також наголосив, що найбільша загроза безпеці в Європі походить саме від Росії.

"Єдність і згуртованість Європейського Союзу в цьому питанні була нашим найбільшим досягненням, нашим найбільшим активом. І я вважаю, що ми робимо все правильно і повинні працювати над тим, щоб ця єдність і згуртованість зберігалася й у майбутньому", - зазначив він.

Допомога від Австрії

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Також Австрія виділила 1 млн євро для діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.

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