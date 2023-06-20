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Австрія передасть Україні 18 мільйонів євро для допомоги постраждалим від війни

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Вівторок 20 червня 2023 22:47
Австрія передасть Україні 18 мільйонів євро для допомоги постраждалим від війни Фото: Австрія передасть Україні 18 мільйонів євро допомог (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Федеральний уряд Австрії погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.

"Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні: уряд виділить ще 18 млн євро із фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) МЗС", - сказано у повідомленні.

Таким чином фінансова підтримка Австрії вже "перевищила позначку в 150 мільйонів євро".

Як зазначили в МЗС Австрії, по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), ще 4 млн євро отримає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і 2 млн євро - Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА).

"Це спрямовано на підтримку людей в Україні та Молдові. Сусідня держава Молдова приймає найбільшу кількість переміщених осіб з України порівняно з кількістю свого населення", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський Союз виділить пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

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