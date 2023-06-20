Австрія передасть Україні 18 мільйонів євро для допомоги постраждалим від війни
Федеральний уряд Австрії погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.
"Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні: уряд виділить ще 18 млн євро із фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) МЗС", - сказано у повідомленні.
Таким чином фінансова підтримка Австрії вже "перевищила позначку в 150 мільйонів євро".
Як зазначили в МЗС Австрії, по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), ще 4 млн євро отримає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і 2 млн євро - Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА).
"Це спрямовано на підтримку людей в Україні та Молдові. Сусідня держава Молдова приймає найбільшу кількість переміщених осіб з України порівняно з кількістю свого населення", - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський Союз виділить пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.