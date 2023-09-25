ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австрія виділить фінансову допомогу МАГАТЕ для роботи в Україні

Понеділок 25 вересня 2023 22:15
UA EN RU
Австрія виділить фінансову допомогу МАГАТЕ для роботи в Україні Фото: Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія виділить 1 млн євро для діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга.

"19 місяців тому Росія жорстоко вторглася у свого суверенного сусіда Україну. Відтоді вона продовжує свої безвідповідальні та неприйнятні дії", - йдеться у заяві.

Він уточнив, що йдеться про грубе порушення статуту ООН, використання ядерних погроз і шантажу, а також розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Росія також продемонструвала крайню неповагу до основних принципів Агентства та його роботи в галузі ядерної безпеки, окупувавши Запорізьку АЕС", - додав Шалленберг.

Глава МЗС додав, що для надання допомоги важливій роботі МАГАТЕ в Україні Австрія виділить 1 млн євро. Також він заявив про повну підтримку МАГАТЕ і п'ять основних принципів, які Агентство розробило для України.

Допомога від Австрії

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Тим часом повідомлялося, що наприкінці червня канцлер Австрії Карл Нехаммер зазначив, що країна хоче враховувати її нейтральний статус при обговоренні гарантій для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Австрія МАГАТЭ Війна в Україні
NEWS
Військові розповіли, як просування на флангах допоможе звільнити Бахмут
Військові розповіли, як просування на флангах допоможе звільнити Бахмут
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою