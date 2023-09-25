Австрія виділить фінансову допомогу МАГАТЕ для роботи в Україні

Австрія виділить 1 млн євро для діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга .

"19 місяців тому Росія жорстоко вторглася у свого суверенного сусіда Україну. Відтоді вона продовжує свої безвідповідальні та неприйнятні дії", - йдеться у заяві.

Він уточнив, що йдеться про грубе порушення статуту ООН, використання ядерних погроз і шантажу, а також розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Росія також продемонструвала крайню неповагу до основних принципів Агентства та його роботи в галузі ядерної безпеки, окупувавши Запорізьку АЕС", - додав Шалленберг.

Глава МЗС додав, що для надання допомоги важливій роботі МАГАТЕ в Україні Австрія виділить 1 млн євро. Також він заявив про повну підтримку МАГАТЕ і п'ять основних принципів, які Агентство розробило для України.

Допомога від Австрії

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Тим часом повідомлялося, що наприкінці червня канцлер Австрії Карл Нехаммер зазначив, що країна хоче враховувати її нейтральний статус при обговоренні гарантій для України.